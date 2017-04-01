Новак рассказал о перспективах поставок самолетов Sukhoi Superjet в Иран

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Иран заинтересован в покупке 100 самолетов Sukhoi Superjet, договоренность пока есть только по 12 самолетам, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

"Мы слышали, что иранцы рассматривают вариант покупки этих (Airbus и Boeing — ред.) самолетов, но тем не менее мы прорабатываем с нашими иранскими партнерами поставки наших самолетов Sukhoi Superjet-100. Наши коллеги подтвердили, что уже на 12 самолетов есть конкретная договоренность", — рассказал министр.

"В ближайшей перспективе мы рассматриваем 30 самолетов. Это лишь начало, потому что в целом иранцы заинтересованы в приобретении 100 самолетов Sukhoi Superjet. Там свои сложности и получения разрешений и так далее, но тем не менее работа в этом направлении идет активно", — добавил Новак.

В конце февраля стало известно, что Россия предложила Ирану наладить совместное производство турбовинтового самолета Ил-114. Первый серийный самолет Ил-114-300 будет произведен в 2020–2021 годах, всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин. Региональный самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Самолет планируется производить в четырех вариантах. Базовым станет пассажирский.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров.