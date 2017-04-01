Дворкович: Россия согласовывает встречу с Турцией по зерновому вопросу

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РФ получила от Турции письмо с предложением встретиться по зерновому вопросу, дата встречи согласовывается, сама встреча пройдет в РФ, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы получили от коллег письмо с предложением встретиться, обсудить эту тематику (по вопросам поставок зерна — ред.) Предложили им приехать к нам, сейчас ведем подтверждение даты", — сказал Дворкович.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.