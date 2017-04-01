Дворкович рассказал о консультациях с партнерами из Турции и Белоруссии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РФ находится в постоянных консультациях с партнерами из Турции и Белоруссии по вопросу движения продовольственных грузов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Многие ограничения пока еще остаются, ситуация развивающаяся. Мы находимся в постоянных консультациях с турецкими партнерами. Не все идет гладко, но тем не менее стараемся находить общий язык", — сказал Дворкович.

"Также фактором напряженности является режим перемещения грузов из республики Беларусь, также транзитом через Беларусь. Мы также находимся в постоянных консультациях с нашими партнерами, налаживаем систему раннего оповещения о движении грузов, то есть фиксации в электронных базах информации о том, какие грузы планируется переместить", — добавил он.