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Экономика

Евро, доллар и фунт: когда лучше купить валюту для отпуска за рубежом

Сюжет:
Динамика курса валют. Апрель 2017 (1)
11:1601.04.2017
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Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рост цены нефти, Brexit, политическая неопределенность на будущих выборах в странах Европы, а также спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов и замедление инфляции в РФ создали хорошие условия для укрепления рубля против основных мировых валют – доллара, евро и фунта, которые пользуются особой популярностью у российских туристов.

В последний день марта рубль несколько сдал свои позиции, снизившись на 23 копейки – до 56,31 рубля к доллару, на 36 копеек – до 60,25 рубля к евро, на 67 копеек – до 70,62 рубля к британскому фунту. Однако с начала года отечественная валюта выросла почти на 10% против доллара, чуть более чем на 7% против евро и на 6,9% — к фунту.

На вопрос о том, когда стоит покупать валюту для летнего отпуска и на какие факторы обратить внимание, ответили аналитики, опрошенные РИА Новости.

Спрос на ОФЗ вызывает интерес к рублю

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Опрос: россияне не хотят покупать ОФЗ из-за незнания, что это такое
Сейчас основной фактор, играющий в пользу укрепления рубля – это привлекательность рублевых активов, в частности ОФЗ, с точки зрения сделок carry trade, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

Понижение ставки ЦБ на 25 базисных пунктов в марте дало рынку сразу несколько сигналов. "Во-первых, регулятор готов начать снижение ставок, и он видит замедление инфляционных ожиданий. Во-вторых, снижение ставки будет постепенным и ЦБ будет избегать резких движений, чтобы не провоцировать высокую волатильность, которая могла бы вновь привести к росту инфляционных ожиданий", — комментирует аналитик.

Получается, что с одной стороны снижение ставок продолжится, но с другой реальные ставки будут оставаться высокими еще долгое время, а для иностранных инвесторов это означает, что ОФЗ нужно покупать, а это стимулирует спрос на рубль, поясняет эксперт.

Но есть и другие факторы, например, покупки со стороны Минфина, объем которых слишком мал, чтобы повлиять на рынок, добавляет он. "Также в пользу рубля играет довольно малый объем погашения внешнего долга в этом году – риски возникновения дефицита рублевой ликвидности сейчас минимальны. Поэтому на горизонте двух-трех месяцев рубль может укрепиться еще сильнее", — прогнозирует Шенк.

На взгляд аналитика ГК "Финам" Богдана Зварича, все разговоры о переукрепленности рубля являются лишь словесными интервенциями, призванными оказать давление на российскую валюту и сдержать ее укрепление. "После реакции на первые подобные заявления, в дальнейшем рынок перестал обращать на них внимание также, как и на интервенции, которые проводит ЦБ в интересах Минфина", — считает он.

Нефть толкает рубль вверх

Нефтяные вышки. Архивное фото
© РИА Новости. РИА Новости
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Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на 2,1 доллара
Наблюдаемое сейчас нахождение рубля на уровнях 56,3-56,4 рубля за доллар и 60,5 рубля за евро объясняется ростом цен на нефть и возможностью развития позитивного тренда на нефтяном рынке под влиянием сезонных факторов, считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

"Сколько бы не говорили, что рубль отвязался от цен на нефть или его зависимость стала меньше, ситуация, по большому счету, не меняется, а рубль движется в фарватере рынка энергоносителей с некоторыми отклонениями в ту или иную сторону, проследить эту тенденцию можно по динамике нефти марки Brent в рублях, которая движется в коридоре 2600 – 3400 рублей за баррель и сейчас находится в его середине", — комментирует Зварич из "Финама".

Для изменения цен на нефть определяющими факторами являются динамика добычи в США, а также соглашение об ограничении добычи, заключенное в рамках ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Данное соглашение, скорее всего, будет продлено на вторую половину 2017 года и, соответственно, поддержит цену на нефть, полагает аналитик.

"На этом фоне, мы ожидаем стабилизации нефти марки Brent в коридоре 50-60 долларов за баррель. При этом динамику внутри коридора будет определять ситуация со сланцевой добычей в США. Так, при приближении к его верхней границе добыча будет активно расти, что окажет давление на цены. Спуск же к 50 долларам будет способствовать снижению активности сланцевых добытчиков в Штатах, что поддержит рынок энергоносителей. Мы не исключаем выхода нефти за обозначенные границы, однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, она не сможет закрепиться за рамками коридора. В результате, мы можем увидеть в 2017 году среднюю цену на нефть в районе 55 долларов за баррель", — комментирует Зварич.

Впрочем, аналитик "ВТБ 24" Алексей Михеев ждет возобновления снижения цен на нефть и падения ниже 50 долларов за баррель. В то время как ряд аналитиков считает, что доллар кратковременно может уйти в диапазон 54-55 рублей, Михеев полагает, что доллар-рубль на сниженной цене на нефть выйдет на 62-63 рубля в ближайшие один-два месяца.

Когда покупать евро?

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Сезон рубля: российская валюта останется стабильной до лета
Курс евро может еще немного снизиться в преддверии выборов во Франции: первый тур состоится 23 апреля, второй – 7 мая, отмечает Наталья Ващелюк из Бинбанка. "Несмотря на то что пока шансы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на победу, по оценкам, являются невысокими, евро будет находиться под давлением до объявления финальных результатов и окончательного ухода риска дезинтеграции Евросоюза", — считает она.

Помимо выборов во Франции, летом пройдут парламентские выборы в Италии, в сентябре – в Германии, напоминает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Центробежные силы в Европе усиливаются, и не станет сюрпризом, если, например, во Франции победит Национальный фронт Марин Ле Пен. В Германии сейчас в фаворитах социал-демократическая партия Зигмунда Габриэля, позиции Ангелы Меркель несколько ослабли. Это тревожит инвесторов и оказывает давление на евро", — говорит он.

"В качестве ориентира по паре евро-доллар на ближайшие три месяца мы видим отметку в 1,05", — говорит главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. В случае позитива по нефти курс евро к рублю потенциально может уйти к 57-59 рубля, полагает он.

Попытка евро уйти выше 1,08 к доллару похоже, провалилась, и курс этой пары может устремиться вниз, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". "Поговаривают о возможности достижения паритета, если дела в еврозоне пойдут плохо. Европейские банки, предчувствуя недоброе, заняли у ЕЦБ максимально возможную сумму в ходе последнего аукциона, и теперь справедливо рассчитывают на ослабление евро. Не исключаю, что в апреле пара евро-доллар вновь вернется к 1,05. А если на выборах во Франции победит кандидат левых, то вероятна и более сильная коррекция, граничащая с паникой", — считает эксперт.

А Шенк из УК "Альфа-Капитал" полагает, что евро обладает потенциалом роста. Счет текущих операций еврозоны сильно положителен, что должно сыграть в пользу укрепления валюты, поясняет свою точку зрения он. "Конечно, есть политические риски, но на фоне выборов в Нидерландах, где правые проиграли, опасения рынка постепенно снижаются. К тому же европейские активы сейчас выглядят более привлекательно, чем американские, а, значит, мы можем увидеть переток из долларов в евро", — говорит аналитик.

Brexit не сильно надавит на фунт

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017/ Isabel Infantes
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Потенциал укрепления фунта ограничен, уверен Шенк из УК "Альфа-Капитал". Несмотря на девальвацию к доллару США более чем на 20% с 2014 года, фунт не выглядит дешевым, отмечает он. "Наоборот дефицит счета текущих операций Великобритании практически на максимальных уровнях, не говоря о том, что в цены закладываются политические риски, связанные с Brexit", — комментирует аналитик.

Скорее всего, в ближайшие месяцы фунт продолжит торговаться к доллару в диапазоне 1,2-1,25, но так как сейчас пара ближе к верхней границе диапазона, вероятность коррекции сейчас выше, чем вероятность укрепления, считает он. Аналитик добавляет, что старт процедуры Brexit может привести к всплеску волатильности фунта.

По мнению Ващенко из "Фридом Финанс", в случае ухудшения политической обстановки в Европе после выборов во Франции эта пара, на мой взгляд, будет одной из лучших европейских валют — она может вернуться в коридор 1,30-1,34.

С долларом можно не торопиться

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Доллар упал до 56 рублей впервые с июля 2015 года
"Политика ЦБ направлена на поддержание реальных рублевых ставок на высоком уровне в ближайшие несколько лет, что приводит к серьезному отклонению курса рубля относительно фундаментально обоснованных уровней в сторону его укрепления. Поэтому стоит ожидать дальнейшего укрепления рубля", — считает портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко. В такой ситуации в краткосрочной перспективе можно не торопиться с покупкой валюты, уверен он.

Зварич из "Финама" также не ожидает существенных движений российской валюты по аналогии с предыдущими годами. Скорее всего, рубль будет консолидироваться в широком диапазоне: доллар может закрепиться в коридоре 55-65 рублей, а по итогам года мы увидим средний курс в районе 60 рублей за единицу американской валюты, прогнозирует он. "В такой ситуации, я бы рекомендовал покупать валюту частями. Это поможет не только уберечь себя от возможного ослабления рубля, но и накопить средства на отпуск", — говорит аналитик.

С ним согласна Наталья Ващелюк из Бинбанка. "Например, больше половины необходимой суммы (70-80%) приобрести сегодня или в ближайшие дни, пока рубль находится около локальных максимумов к основным валютам, а в дальнейшем осуществлять покупки в зависимости от поступающей информации о факторах, способных оказывать влияние на курс рубля", — рекомендует она.

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© РИА Новости, Инфографика
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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matveevalex1972
Не иначе статью писали для той части (и не малой) граждан нашей страны, которая получает зарплату ниже прожиточного минимума...
Читают и знают теперь люди - пора идти на всю зарплату 100 баксов покупать, а зубы - зубы на полку.
13:58
01.04.2017
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