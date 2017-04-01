В ГД решение Fitch назвали подтверждением прочности российской экономики

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Решение агентства Fitch подтвердить долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне показывает прочность российской экономики, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Fitch в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", прогноз стабильный. Таким образом, агентство оставило рейтинг РФ на последней ступени инвестиционного уровня.

"Есть оптимизм, вера в российскую экономику, но, на мой взгляд, где-то на ступень, все-таки, российский рейтинг повыше, чем это оценивают зарубежные агентства, но в тоже время это достаточно объективное мнение, показывающее прочность российской экономики, что удивило многих экспертов", — сказал депутат РИА Новости в субботу.