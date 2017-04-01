В Белоруссии цены на бензин вновь выросли на одну копейку

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии 1 апреля уже в третий раз в этом году выросли на 1 копейку (примерно 0,3 российского рубля), передает корреспондент РИА Новости.

Как следует из информации на ряде АЗС, АИ-98-К5 теперь стоит 1,33 белорусского рубля за литр, АИ-95-К5 — 1,22, АИ-92-К5 — 1,14, ДТ-К5 — 1,26.

Это третье в текущем году подорожание. Ранее в этом году стоимость топлива менялась дважды — 11 и 18 марта цены увеличивались на 1 копейку.

Как заявили в концерне "Белнефтехим", изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет, цены на топливо в Белоруссии будут меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.