В Белоруссии цены на бензин вновь выросли на одну копейку

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии 1 апреля уже в третий раз в этом году выросли на 1 копейку (примерно 0,3 российского рубля), передает корреспондент РИА Новости.
Это третье в текущем году подорожание. Ранее в этом году стоимость топлива менялась дважды — 11 и 18 марта цены увеличивались на 1 копейку.
Как заявили в концерне "Белнефтехим", изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет, цены на топливо в Белоруссии будут меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.