Медведев утвердил план стимулирования привлечения инвестиций в курорты

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план стимулирования по привлечению частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса РФ, соответствующий документ размещен на сайте кабмина в субботу.

"Планом предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторно-курортного комплекса России, анализ эффективности использования его объектов и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП) и концессионных соглашений", — говорится в документе.

Также план предусматривает разработку критериев объектов санаторно-курортного комплекса России для реализации проектов ГЧП, определение регионов для запуска пилотных проектов по реконструкции этих объектов.

Согласно документу, Минздраву, Минфину и Росимуществу до 25 ноября этого года поручено представить в Минэкономразвития информацию о ходе реализации мероприятий данного плана. Минэкономразвития в свою очередь должно до 15 декабря представить соответствующий отчет в правительство РФ.

Отмечается, что принятые решения направлены на создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие российского санаторно-курортного комплекса.