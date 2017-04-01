"Дочка" Sinopec построит в КНР завод по производству биотоплива из отходов

ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Компания Zhenhai Refining & Chemical Company, являющаяся дочерней компанией крупнейшей энергетической компании КНР Sinopec, планирует построить в стране крупный завод по производству 30 тысяч тонн авиационного биотоплива в год из отходов ресторанов, пишет в субботу газета South China Morning Post со ссылкой на компанию.

Сообщается, что будущий завод будет располагаться в районе Чжэньхай городского округа Нинбо (провинция Чжэцзян). По плану, строительство должно начаться в 2018 году. В настоящий момент идут работы по проектированию завода.

Zhenhai Refining & Chemical Company планирует использовать использованное масло ресторанов для последующей переработки его в биотопливо, которое можно использовать в авиации. Ежегодно компания планирует перерабатывать 100 тысяч тонн отходов. В дальнейшем полученное биотопливо будет продаваться местным авиакомпаниям, преимущественно тем, которые совершают дальние магистральные рейсы в страны, где существуют высокие налоги на выбросы в атмосферу.

При этом некоторые эксперты полагают, что полученное таким образом топливо не может долго храниться и может сгущаться при низких температурах.

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.