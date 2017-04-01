Индекс деловой активности в промышленности КНР замедлился до 51,2 пункта

ПЕКИН, 1 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в марте замедлился до 51,2 пункта, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

В марте PMI в промышленности Китая по версии Caixin снизился на 0,5 пункта по сравнению с показателем февраля, когда индекс составил 51,7 пункта.

"Промышленность по-прежнему продолжает развиваться относительно быстро. В марте экономика продолжила развитие, однако приближается граница квартала, уже стали проявляться признаки ослабления в развитии, в будущем возможно еще большее сокращение", — сказал директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

В пятницу государственное статистическое бюро КНР опубликовало официальные данные по индексу деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, который в марте неожиданно вырос до максимального за пять лет значения — до 51,8 пункта, оказавшись лучше прогноза экономистов, ожидавших значения индекса 51,6 пункта.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.