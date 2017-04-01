СМИ: Венесуэла ведет переговоры с Роснефтью о помощи в выплатах по PDVSA

МЕХИКО, 1 апр – РИА Новости. Венесуэла ведет переговоры об оказании финансовой помощи российской компанией "Роснефть" для выплаты 3 миллиардов долларов по облигациям PDVSA, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух источников на рынке и одного в правительстве страны.

Ранее агентство сообщало, что PDVSA предложила "Роснефти" долю в совместном предприятии Petropiar, которому принадлежит месторождение тяжелой нефти и установка по улучшению ее качества мощностью 210 тысяч баррелей в сутки. PDVSA необходимо погашать задолженность перед поставщиками и облигации. Неизвестно, приняла ли "Роснефть" предложение, отмечалось в сообщении.

По данным источников Рейтер, в последние дни PDVSA поняла, что ей необходима помощь российской стороны, чтобы осуществить в апреле необходимые выплаты по облигациям. "PDVSA нуждается в помощи России по выплатам по бондам", — цитирует агентство источника в правительстве Венесуэлы.

Венесуэла необходимо выплатить около 3 миллиардов долларов в апреле по облигациям PDVSA, в основном в середине месяца, по бумагам со ставкой 5,25% (около 2,5 миллиарда долларов). Еще один источник агентства сообщил, что речь также идет о выдаче стране кредита на 600 миллионов долларов, который планируется направить на выплату процентов по облигациям в следующем месяце. Однако с кем именно ведутся переговоры, он не уточнил.

Переговоры ведутся на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле – в четверг верховный суд страны взял на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, депутаты лишены иммунитета. В 2016 году "Роснефть" закрыла сделку с венесуэльской PDVSA по увеличению доли российской компании в совместном предприятии Petromonagas до 40%, купив у PDVSA дополнительные 23,33% в компании за 500 миллионов долларов. По данным агентства, "Роснефть" выдала венесуэльской стороне кредиты на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов, однако их условия не разглашаются.