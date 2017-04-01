Президент Украины отчитался о доходах за 2016 год

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Доход президента Украины Петра Порошенко за 2016 год составил более 12 миллионов гривен, следует из декларации, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно документу, 366 342 гривны составила заработная плата, 11 902 976 гривен украинский лидер получил в качестве процентов в Международном инвестиционном банке, 26 252 гривны политик приобрел путем отчуждения корпоративных прав и ценных бумаг.

В собственности президента Украины находятся, в частности, дом под Киевом площадью 1,3 тысячи квадратных метров и земельные участки общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также в списке фигурируют квартиры в столице, жилое помещение в Виннице и нежилое помещение в Одессе.

Украинский лидер в декларации упомянул автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года, катер Bayliner, коллекцию картин российских и украинских живописцев XIX-XX веков, коллекцию скульптур XIX-ХХ веков и другие художественные ценности.

Доходы супруги президента Украины Марины Порошенко в 2017 году составил 75 тысяч гривен.