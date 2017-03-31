Минфин приветствует решение Fitch по рейтингам России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ приветствует решение агентства Fitch подтвердить долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне, это отражает уверенность в устойчивом состоянии финансов и успехе адаптации экономики страны к низким ценам на нефть, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

"Мы положительно оцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом", — сказал Силуанов журналистам.

"Это решение отражает уверенность агентства в устойчивом состоянии государственных финансов и успешности предпринимаемых правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть", — добавил он.

По словам министра, среди потенциальных факторов, способных в будущем повысить кредитный рейтинг России — сохранение взвешенной фискальной политики в среднесрочной перспективе и реализация структурных реформ, направленных на ускорение экономического роста.