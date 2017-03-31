Тратить бы рады: российские потребители осторожно достают кошельки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Настроения российских потребителей впервые с 2014 года оказались буквально в одном шаге от позитива. За прошедший год Индекс потребительских настроений вырос до 100 пунктов (в феврале прошлого года он составлял 69 пунктов). Таковы результаты всероссийского исследования компании GfK, проведенного в первом квартале 2017 года.
Консервативные горожане
Но 100 — это среднее по стране. Пять из девяти регионов (восемь федеральных округов и Москва) оказались в зоне оптимизма.
"Быстрее других индекс восстанавливался на Урале, в Сибири и Москве", — отметил гендиректор GfK Rus Александр Демидов.
Авторы также отмечают, что впервые за время исследований более позитивно настроенными оказались жители "сельской" России (Индекс потребительских настроений — 105 пунктов), тогда как горожане более консервативны (98 пунктов).
Настроения потребителей отражают то, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, свое финансовое положение и ожидания. А главное — оказывают непосредственное влияние на их готовность тратить деньги на товары и услуги.
Хрупкая уверенность
Уверенность потребителей пока еще очень шаткая. Так, Nielsen констатировала: в последнем квартале 2016 года рассчитанный этой компанией индекс не поддержал заданную предыдущими двумя кварталами восходящую динамику и в начале года вернулся к минимальным значениям — 63 пункта.
Больше всего россиян беспокоит сохранность рабочих мест (15%). В то время как 12% потребителей озабочены ситуацией в российской экономике, а 11% заявили, что их главная головная боль — растущие цены на еду.
Реже обновляют технику
Ретейлеры пока осторожны в своих оценках потребительских настроений и не видят заметных улучшений.
"Мы наблюдаем снижение трафика в торговых центрах в сравнении с январем-мартом прошлого года", — сообщила представитель крупной сети магазинов бытовой техники и электроники.
Россияне предпочитают сберегать средства и следить за развитием ситуации, а не тратить их сейчас, по-прежнему высока доля продаж в кредит, рассказали продавцы электроники.
Как пояснили крупные игроки сегмента бытовой техники и электроники, в течение 2015 года и в первой половине прошлого года россиян на дополнительные покупки провоцировала нестабильность рубля, а сейчас повышенный спрос прошел, и на докризисный уровень покупательский интерес еще не вернулся.
Продавцы уверяют: они учитывают падающие доходы россиян и пересматривают цены в сторону снижения
Дешевые продукты
Одна из основных стратегий экономии — отказ от запланированных покупок товаров длительного пользования. Например, лишь 8% россиян собираются в ближайшие два года купить автомобиль.
По подсчетам Nielsen, если на обновление техники стали меньше тратить 49% россиян, а основной статьей экономии стала одежда (59%), то 53% граждан России предпочли экономить на еде, переходя на более дешевые продукты питания.
Потребительское поведение значительно изменилось в связи с экономической ситуацией, подтверждают в одной из крупнейших продуктовых сетей.
"Оптимизируя бюджет, многие покупают лишь необходимые товары, значительно выросли и объемы продаж товаров под собственной торговой маркой (СТМ), которые попадают в категорию товаров с самой низкой ценой", — рассказала представитель компании.
Стабилизировались на дне
По оценкам Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ), объединяющей средних и крупных игроков непродуктового ретейла, последние несколько месяцев покупательская способность не растет, а стагнирует.
"Отрасль сейчас стабилизируется, но это стабилизация дна. В принципе, нас это устраивает — и мы, и потребители научились в этом жить. Ниже падать уже некуда", — отметила Лия Левинбук, заместитель исполнительного директора ассоциации.
В отрасли уповают на дальнейшую стабильность рубля и боятся усиления налоговой нагрузки, отмечая, что негативные внешние воздействия, безусловно, скажутся на потребителях.
Привыкание и ожидание
На то, что россияне пока не готовы открывать кошелек широко, указывают и подсчеты Romir относительно среднего чека. В феврале этого года среднестатистический российский горожанин за один поход в продовольственный магазин потратил 531 рубля. Относительно января чек потерял два рубля, но за год вырос на 6,4%.
"Рост чека уверенно превосходит накопленную за этот период инфляцию в 4,6%", — указывают аналитики Romir.
Впрочем, до значений двухлетней давности — 570 рублей — ему еще далеко. Покупатели все реже ходят в обычные супермаркеты и все больше в дискаунтеры, активно ищут лучшие цены и промоакции.
Эксперты GfK констатируют: потребительское поведение населения продолжает оставаться скорее кризисным, его главные черты — привыкание и ожидание: привыкание к жизни в условиях экономического спада и ожидание наметившихся улучшений. Сейчас тех, кто позитивно оценивает перспективы для России, — 55%. Год назад оптимистов было 53%.