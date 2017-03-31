Тратить бы рады: российские потребители осторожно достают кошельки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Настроения российских потребителей впервые с 2014 года оказались буквально в одном шаге от позитива. За прошедший год Индекс потребительских настроений вырос до 100 пунктов (в феврале прошлого года он составлял 69 пунктов). Таковы результаты всероссийского исследования компании GfK, проведенного в первом квартале 2017 года.

Консервативные горожане

В GfK поясняют: нынешнее значение показателя — это граница, которая разделяет негативную и позитивную зону оценки потребителями ситуации в экономике и собственных финансах. Значение индекса может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 — "пессимистическая оценка": это значит, что население считает, что ситуация ухудшается. Когда значение равно 100 пунктам, доля положительных и отрицательных оценок одинакова.

Но 100 — это среднее по стране. Пять из девяти регионов (восемь федеральных округов и Москва) оказались в зоне оптимизма.

"Быстрее других индекс восстанавливался на Урале, в Сибири и Москве", — отметил гендиректор GfK Rus Александр Демидов.

Авторы также отмечают, что впервые за время исследований более позитивно настроенными оказались жители "сельской" России (Индекс потребительских настроений — 105 пунктов), тогда как горожане более консервативны (98 пунктов).

Настроения потребителей отражают то, как люди оценивают текущую ситуацию в экономике страны, свое финансовое положение и ожидания. А главное — оказывают непосредственное влияние на их готовность тратить деньги на товары и услуги.

Хрупкая уверенность

Уверенность потребителей пока еще очень шаткая. Так, Nielsen констатировала: в последнем квартале 2016 года рассчитанный этой компанией индекс не поддержал заданную предыдущими двумя кварталами восходящую динамику и в начале года вернулся к минимальным значениям — 63 пункта.

Больше всего россиян беспокоит сохранность рабочих мест (15%). В то время как 12% потребителей озабочены ситуацией в российской экономике, а 11% заявили, что их главная головная боль — растущие цены на еду.

Реже обновляют технику

Ретейлеры пока осторожны в своих оценках потребительских настроений и не видят заметных улучшений.

"Мы наблюдаем снижение трафика в торговых центрах в сравнении с январем-мартом прошлого года", — сообщила представитель крупной сети магазинов бытовой техники и электроники.

Россияне предпочитают сберегать средства и следить за развитием ситуации, а не тратить их сейчас, по-прежнему высока доля продаж в кредит, рассказали продавцы электроники.

Как пояснили крупные игроки сегмента бытовой техники и электроники, в течение 2015 года и в первой половине прошлого года россиян на дополнительные покупки провоцировала нестабильность рубля, а сейчас повышенный спрос прошел, и на докризисный уровень покупательский интерес еще не вернулся.

Продавцы уверяют: они учитывают падающие доходы россиян и пересматривают цены в сторону снижения

Дешевые продукты

Одна из основных стратегий экономии — отказ от запланированных покупок товаров длительного пользования. Например, лишь 8% россиян собираются в ближайшие два года купить автомобиль.

По подсчетам Nielsen, если на обновление техники стали меньше тратить 49% россиян, а основной статьей экономии стала одежда (59%), то 53% граждан России предпочли экономить на еде, переходя на более дешевые продукты питания.

Потребительское поведение значительно изменилось в связи с экономической ситуацией, подтверждают в одной из крупнейших продуктовых сетей.

"Оптимизируя бюджет, многие покупают лишь необходимые товары, значительно выросли и объемы продаж товаров под собственной торговой маркой (СТМ), которые попадают в категорию товаров с самой низкой ценой", — рассказала представитель компании.

Стабилизировались на дне

По оценкам Национальной ассоциации сетевой торговли (НАСТ), объединяющей средних и крупных игроков непродуктового ретейла, последние несколько месяцев покупательская способность не растет, а стагнирует.

"Отрасль сейчас стабилизируется, но это стабилизация дна. В принципе, нас это устраивает — и мы, и потребители научились в этом жить. Ниже падать уже некуда", — отметила Лия Левинбук, заместитель исполнительного директора ассоциации.

В отрасли уповают на дальнейшую стабильность рубля и боятся усиления налоговой нагрузки, отмечая, что негативные внешние воздействия, безусловно, скажутся на потребителях.

Привыкание и ожидание

На то, что россияне пока не готовы открывать кошелек широко, указывают и подсчеты Romir относительно среднего чека. В феврале этого года среднестатистический российский горожанин за один поход в продовольственный магазин потратил 531 рубля. Относительно января чек потерял два рубля, но за год вырос на 6,4%.

"Рост чека уверенно превосходит накопленную за этот период инфляцию в 4,6%", — указывают аналитики Romir.

Впрочем, до значений двухлетней давности — 570 рублей — ему еще далеко. Покупатели все реже ходят в обычные супермаркеты и все больше в дискаунтеры, активно ищут лучшие цены и промоакции.

Эксперты GfK констатируют: потребительское поведение населения продолжает оставаться скорее кризисным, его главные черты — привыкание и ожидание: привыкание к жизни в условиях экономического спада и ожидание наметившихся улучшений. Сейчас тех, кто позитивно оценивает перспективы для России, — 55%. Год назад оптимистов было 53%.