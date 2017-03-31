Рынок акций российских компаний снижается вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снижается по основным индексам на фоне ослабления рубля и удешевления нефти марки Brent.

Индекс ММВБ к 15.37 мск снижался на 0,94% — до 2002,95 пункта, индекс РТС — на 1,71% — до 1117,82 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 38 копеек — до 56,46 рубля, курс евро — на 41 копейку – до 60,3 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,28% — до 52,98 доллара за баррель.

Фиксация прибыли

"У игроков есть соблазн зафиксировать часть длинных позиций перед выходными, поскольку драйверов для роста рынка в начале недели не просматривается", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Роман Фадеев из банка "Югра" также отмечает, что последний торговый день недели, месяца и квартала приносит на рынки понятную фиксацию прибыли. "Многие индикаторы показывали впечатляющие результаты в первом квартале этого года, игроки в условиях нарастающей неопределенности предпочитают "забрать свое", — говорит он.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – привилегированные акции "Башнефти" (2,43%), акции "Мегафона" (1,95%), "Энел Россия" (1,28%), "М.Видео " (1,08%).

Среди лидеров снижения – акции "Трансаэро" (-6,91%), ИСКЧ (-6,82%), бумаги "Мечела" (привилегированные акции снижаются на 2,53%, обыкновенные – на 4,36%), акции ПИКа (-3,53%), "Разгуляя" (-3,33), а также обыкновенные акции "Россетей" (-2,79%), акции "Распадской" (-2,71%), акции "Магнита" (-2,7%), ФСК ЕЭС (-2,21%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-2,14%).

Прогнозы и рекомендации

На валютном рынке по итогам дня ожидается ослабление рубля к доллару в пределах 1%, по ММВБ за счет небольшой валютной переоценки акций сырьевого сектора падение немного замедлится до 0,5%, считает Тимур Нигматуллин из "Финама".

До конца дня Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA ожидает продолжения падения индексов акций на негативном внешнем фоне.

Закрытие ниже психологической отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ будет сигналом к новой волне продаж, считает Ващенко из "Фридом Финанс". Целью коррекции на горизонте недели видится уровень 1930 пунктов, добавляет он.