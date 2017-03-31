Нефть дешевеет на увеличении сланцевой добычи в США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости/Прайм. Нефть дешевеет как реакция инвесторов на увеличение ее сланцевой добычи в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 14.41 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% — до 52,97 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,26%, до 50,23 доллара за баррель.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, в рамках Венских соглашений окажется недостаточно, чтобы компенсировать рост добычи в США, сообщает агентство. По их мнению, цена нефти марки WTI не превысит рубеж в 60 долларов раньше начала следующего года.

Так, как сообщалось ранее, согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 24 марта, на 20 штук, или на 2,53%, до 809 единиц. В годовом же выражении число буровых установок в США выросло на 345 штук, или на 74,4%.

"Если американские производители будут увеличивать добычу таким же темпом, возвращение баланса на рынок нефти, как ожидается, будет отложено на период после 2017 года", — цитирует агентство директора исследовательской организации CRISIL Research Рауля Притьяни (Rahul Prithiani).

Сдерживают снижение нефтяных цен сделанные в четверг заявления министра энергетики РФ Александра Новака о сокращении добычи на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября в рамках соглашения. При этом он подтвердил планы России выйти на соответствующий венскому соглашению уровень сокращения добычи нефти в 300 тысяч баррелей в сутки к концу апреля.