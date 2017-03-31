Инвестиции в экономику Москвы за 2016 год составили 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 31 мар — РИА Недвижимость. Общий объем инвестиций в экономику Москвы за 2016 год составил 1,7 триллиона рублей, говорится в сообщении Городского агентства управления инвестициями города Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

"Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году вырос в сопоставимых ценах (то есть за вычетом инфляции) на 0,7% по отношению к результатам 2015 года и составил 1,7 триллиона рублей", — отметила она.

Как отмечается в пресс-релизе, столица сохраняет инвестиционный рост на фоне снижения показателя в целом по стране. За последние 6 лет инвестиции в Москве выросли более чем в 1,5 раза в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. Доля Москвы в общероссийском объеме инвестиций составляет около 12%, по сравнению с 2010 годом она увеличилась на 3,6 процентных пункта.