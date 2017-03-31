Депутат ГД подготовил законопроект о застройке крымского побережья

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. В Государственную Думу РФ будет внесен законопроект о застройке крымского побережья, сообщил депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик, который является инициатором разработки документа.

По его словам, в законе планируется предусмотреть норму, которая аннулирует незаконно выданные украинскими властями документы на застройку прибрежных территорий в Республике Крым и Севастополе.

"Сегодня, используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды", — сказал журналистам Белик.

По его словам, как при Украине, так и в России застройка ближе чем на сто метров от моря была запрещена, однако это не мешало получать документы на строительство.

"Теперь они там разворачивают свои стройки, а власти Севастополя и Крыма не могут им препятствовать, так как застройщики предъявляют документы, выданные еще при Украине. Эту ситуацию нужно остановить, а незаконно выданные документы — аннулировать", — подчеркнул депутат.

Белик считает, что законопроект должен быть рассмотрен и принят в наиболее краткие сроки, чтобы спасти полуостров от недобросовестных застройщиков.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>