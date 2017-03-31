Определены сферы сотрудничества Хабаровского края и Архангельской области

ХАБАРОВСК, 31 мар – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Архангельской областью заключено на площадке международного арктического форума, стороны планируют развивать сотрудничество в области инвестиций, инноваций, туризма и спорта, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"Соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и Архангельской областью подписали главы двух регионов Вячеслав Шпорт и Игорь Орлов. Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, туризме, культуре и спорте. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление деловых контактов", — говорится в сообщении.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что край и область уже сотрудничают по ряду направлений. Так, специалисты центра судоремонта "Звездочка" из Северодвинска участвуют в работе над заказами на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

"Точек взаимовыгодного сотрудничества много, причем на разных уровнях. В числе наиболее перспективных направлений — промышленное производство, рыбопереработка, туризм. Если говорить об обмене опытом, то наш край уже два года внедряет новые форматы привлечения инвестиций – создание ТОР, режим Свободного порта. Многие регионы страны интересуются такими практиками по привлечению инвесторов. Мы готовы делиться опытом", — приводятся в сообщении слова Шпорта.

"Соглашение открывает новые возможности для предпринимательского сообщества, реализации социальных проектов. У наших регионов много общего – в судостроении, переработке рыбы, спорте, и новый документ создает условия для плодотворного взаимодействия", – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.