Аналитики считают, что доллар может упасть до 54 рублей

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Рубль с начала года смог укрепиться более чем на 9% относительно доллара и на 7,3% относительно евро. Аналитики, опрошенные РИА Новости, полагают, что курс доллара против рубля может упасть до 54 рублей, но снижение долгим не будет.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.48 четверга снижался на 52 копейки — до 56,09 рубля. На вечерних торгах американская валюта падала до 55,91 рубля – минимальной отметки с начала июля 2015 года, следует из данных Московской биржи.

Рубль проявляет устойчивость как к изменениям ставок Банка России, недавно снизившего ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 9,75%, так и к дорожающему доллару на международном валютном рынке. Рост нефтяных котировок и спекулятивные сделки carry trade также толкают отечественную валюту вверх, отмечают эксперты рынка.

Инвесторов привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Доллар по 54?

В краткосрочном периоде (апрель-май) у рубля есть перспективы дальнейшего сдержанного укрепления, отмечает Денис Давыдов из "Нордеа банка". При текущей нефти по марке Brent доллар будет колебаться в пределах 55-56 рублей, но если нефть начнет карабкаться выше 55-56 долларов за баррель и закрепится в районе 53-54 доллара за баррель, то не исключено, что рубль может "прошагать" к 55 и даже 54 рублям за доллар, полагает аналитик.

Он обращает внимание, что движение к отметке в 54 рубля не является строгим и с заданной целью для национальной валюты, так как нефти нужна новая подпитка, чтобы перебраться к уровню 54-55 долларов за баррель.

Будет неудивительно, если доллар-рубль к лету опустится до 55-56 рублей, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". За последние два года рубль несколько укрепился, восстановив часть позиций у доллара и евро, добавляет он. "На наш взгляд, пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 55-60 вплоть до 2018 года, года президентских выборов в России", — добавляет он.

С технической точки зрения, пробитие предыдущих локальных минимумов может спровоцировать движение доллара вниз, в диапазон 55-55,5 рубля на горизонте нескольких недель, отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Причины роста

"Растущая сила рубля против доллара США продолжает удивлять многих участников рынка. Ведь это укрепление идет вопреки налоговым платежам, покупке со стороны Минфина и коррекции нефти с 58 долларов за баррель марки Brent до текущих 52 плюс", — говорит Олег Ачкасов из "БКС Глобал Маркетс".

По его мнению, факторов роста курса рубля несколько.

Во-первых, потоки инвестиционных денег в Россию. Особенно это касается облигационных фондов, которые реализуют классический механизм carry trade, пользуясь ситуацией относительно высоких ставок в РФ против глобальных рынков и против существенно снижающихся темпов роста инфляции, поясняет он.

Во-вторых, сокращение торгового оборота против периода до 2014 года и меньший спрос на импорт.

В-третьих, продажа валютной выручки экспортерами по ценам, значительно превышающим цену, заложенную в бюджет РФ на 2017 года, и собственные консервативные бюджеты российских нефтяных компаний.

В-четвертых, сокращение потребности в закупке валюты со стороны населения и для финансирования платежей по валютному долгу.

Ткачук из "Альпари" также отмечает, что рубль пользуется популярностью у зарубежных инвесторов в качестве стабильной валюты с высокими ставками в экономике (ставка Центробанка РФ лишь на мартовском заседании опустилась ниже 10%). Показательно, что и рейтинговые агентства близки к тому, чтобы поднять кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня, обращает внимание он. В ближайшие месяцы не видно факторов, способных поколебать курс рубля, уверен аналитик.

"Отток капитала сократился до минимума с 2009 года. Сальдо торгового баланса резко выросло в последние месяцы, оно превысило 11 миллиардов долларов (12,6 миллиарда долларов в январе, ФТС – ред.) на фоне того, что экспорт, в основном, сырьевой, продолжает расти. Полагаю, что тренд сохранится в апреле. Поэтому при цене на нефть выше 50 долларов нельзя исключать дальнейшего укрепления рубля", — комментирует ситуацию Ващенко из "Фридом Финанс".

Основным фактором, влияющим на курс рубля, по-прежнему остаются цены на нефть, хотя этот показатель тоже имеет свою волатильность, но на курс рубля влияют и другие факторы, отмечает Алексей Михеев из "ВТБ 24".

"В частности, ставка ЦБ РФ поддерживает carry trade, и в какие-то моменты приток спекулятивного капитала вызывает опережающий рост рубля. Возможно, на днях срабатывали стопы (происходило принудительное закрытие позиций у игроков, которые долгое время держали позиции против рубля). Возможно, повлияли налоговые выплаты в конце марта", — говорит он.

Когда покупать?

"То есть для тех, кто любит пощекотать себе нервы, можно будет половить еще более низкие уровни, чем сейчас. Но для этого должен прийти позитив на рынок нефти. Если экономические агенты не верят в подобный позитив либо не принципиален этот дифференциал в 1-2 рубля, то даже сейчас достаточно хороший уровень для покупки", — говорит Денис Давыдов из "Нордеа банка".

По мнению Ачкасова из "БКС Глобал Маркетс", укрепление может и продолжиться, но с большой долей вероятности будет не долгим и остановится на уровне 54-56 против доллара.

"Эффект покупок со стороны Минфина со временем станет более очевидным, когда закончится спекулятивный приток средств иностранных инвесторов. Возможная коррекция цены на нефть ниже 50 долларов за баррель до уровня 40-45 может резко поменять настроения на валютном рынке", — перечисляет причины смены растущего тренда эксперт.

В свою очередь Ващенко замечает, что на обозначенных им уровнях (55-55,5 рубля за доллар), возможно, игроки начнут открывать длинные позиции в валюте. Лишь во второй половине апреля спрос на валюту может начать заметный рост, считает он.