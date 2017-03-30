Кобылкин: освоение ресурсов Арктики зависит от развития инфраструктуры

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Успешное освоение ресурсного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа и конкурентоспособность российской Арктики напрямую зависит от развития инфраструктуры, заявил губернатор региона Дмитрий Кобылкин в рамках международного форума "Арктика-территория диалога".

"Основными направлениями дальнейшего развития энергетической отрасли являются укрепление центров добычи на полуострове Ямал и Гыданский, в прилегающих акваториях шельфа Карского моря, Обской и Тазовской губ. Успешное освоение ресурсного потенциала региона и укрепление конкурентоспособности российской Арктики напрямую связано с развитием инфраструктуры", — сказал он.

По словам Кобылкина, удорожание разработки крупнейших месторождений Западной Сибири во второй половине прошлого лета было связано, по оценкам специалистов, с опозданием строительства железных дорог. "Потери составили порядка двухсот миллиардов долларов США. Это отчетливо дает нам понять, насколько важна транспортная инфраструктура сегодня. Это не региональная, а действительно государственная задача", — подчеркнул губернатор.

Говоря о транспортном проекте Северный широтный ход, первой концессионной железной дороге в современной России, глава ЯНАО отметил, что благодаря арктической железной дороге, дальность перевозок к балтийским портам сократится более чем на 700 километров.

"Железная дорога обеспечит выход к трассам Северного морского пути через многофункциональный порт Сабетта. Порт Сабетта уже функционирует. Ледокольный флот из двадцати судов будет транспортировать жидкий углеводород по Северному морскому пути на рынки Азиатского и Тихоокеанского региона", — заключил он.

Кобылкин отметил на форуме, что ежегодно на Ямале добывается до 80% российского газа, что составляет пятую часть всего мирового производства. 72% инвестиций и 53% валового регионального продукта всей российской Арктики создается на Ямале. Практически треть стратегических проектов в Арктической зоне России — это проекты в ЯНАО.

"Товар, который мы сегодня умеем продавать, и продаем конкурентоспособен: газ, нефть, конденсат, в будущем сжиженный природный газ — это наши недра. Так сложилось исторически, что у нас есть эти ресурсы. Поэтому мы заняли второе место после Москвы по объему инвестиций", — заявил Кобылкин РИА Новости.

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