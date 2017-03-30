Исландия попросит Россию смягчить продовольственное эмбарго

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Исландия считает введенное Москвой продовольственное эмбарго непропорциональным и намерена поднять вопрос о его смягчении во время встреч на полях международного Арктического форума в Архангельске, заявил РИА Новости глава МИД страны Гудлаугур Тор Тордарсон.
При этом он выразил надежду, что скоро с российской стороны последуют определенные смягчения продэмбарго. "Мы постоянно поднимаем этот вопрос и продолжим поднимать его на наших встречах здесь в Архангельске", — добавил Тордарсон.
На полях международного Арктического форума в Архангельске запланирована встреча президентов России и Исландии Владимира Путина и Гудни Йоханнесона, на которой стороны собираются обсудить экономическое сотрудничество.