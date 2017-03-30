Якутия предлагает доставлять местную продукцию на мировые рынки Севморпутем

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. С предложением доставлять продукцию традиционных северных промыслов — оленеводства и рыболовства — через Северный морской путь на мировые рынки выступил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

"Нужно, чтобы в Арктической зоне имели преимущество не только страны, которые связаны с развитием инфраструктуры в Арктике, но и другие регионы. Мы на территории нашего региона производим уникальную экологически чистую продукцию. Нужно осуществлять доставку продукции традиционных отраслей — оленеводства и рыболовства — через Северный морской путь на мировые рынки", — сказал он на встрече глав регионов — членов некоммерческой организации Северный форум.

Се́верный морско́й путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Альтернатива Северному морскому пути — транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Если расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий канал, составляет 12 840 морских миль, то Северным морским путем — только 5770 морских миль.

Кроме того, глава Якутии призвал арктические регионы развивать экспедиционный, этнографический, экологический, историко-познавательный, научный, спортивный, водный и событийный туризм.

"Нам необходимо общими усилиями создать условия, чтобы люди из других стран могли прикоснуться к этим красотам. Ленские столбы в Якутии, уникальное озеро Лабынкыр — объектов у нас много. В этом вопросе нам необходима международная кооперация", — заявил Борисов.

Говоря о научных исследованиях Арктики, глава Якутии отметил, что начатые почти двести лет назад эти исследования далеко не исчерпаны.

"Перед российскими научными школами открываются новые горизонты по изучению Арктики, в частности по таким направлениям, как геология моря, морская гидрология, гидрография, экология. Нам необходимо создать условия работы с учеными всех субъектов стран Арктики", — сказал он.