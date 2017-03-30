Россия сократила добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Россия сократила добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября прошлого года, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Десятого декабря прошлого года 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. При этом Россия обязалась уменьшить текущие показатели на 300 тысяч баррелей. Это соглашение стало ответом на планы картеля сократить свою добычу на 1,2 миллиона баррелей в день.

"Россия поэтапно снижает добычу нефти в соответствии с планом… Более того, я могу сказать, что сокращение добычи нефти в январе-феврале шло опережающими темпами", — отметил Новак в интервью телеканалу CNBC.

По словам министра, Россия намерена полностью выполнить свои обязательства к концу апреля.

Александр Новак также рассказал о добыче нефти в Арктике. Сейчас она составляет около 17 процентов от общего объема, а через 20 лет власти намерены довести этот показатель до 26 процентов.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что средняя цена на нефть в 2017 году, скорее всего, составит около 50 долларов за баррель. При этом она оговорилась, что ряд факторов — рост добычи сланцевой нефти и возможное укрепление доллара — могут привести к падению цен.