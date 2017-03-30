МОСКВА, 30 мар — РИА Новости/Прайм. Россия сократила добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день по сравнению со среднесуточным показателем октября прошлого года, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
"Россия поэтапно снижает добычу нефти в соответствии с планом… Более того, я могу сказать, что сокращение добычи нефти в январе-феврале шло опережающими темпами", — отметил Новак в интервью телеканалу CNBC.
По словам министра, Россия намерена полностью выполнить свои обязательства к концу апреля.
На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что средняя цена на нефть в 2017 году, скорее всего, составит около 50 долларов за баррель. При этом она оговорилась, что ряд факторов — рост добычи сланцевой нефти и возможное укрепление доллара — могут привести к падению цен.