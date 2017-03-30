СМИ рассказали о планах российских кинематографистов по борьбе с пиратством

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Кинематографисты высказались за блокировку пиратских сайтов с российскими фильмами без суда "за пару дней", сообщает "Коммерсант".

По информации издания, письмо подписали продюсеры Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров.

Как пишет газета, министерство культуры готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, который ужесточит механизм блокировки пиратских сайтов. Предложение могут внести в Госдуму в виде поправок к законопроекту о "зеркалах" пиратских сайтов.

"Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней", — отмечается в статье.

Механизм касается только национальных фильмов, государство пытается таким образом защитить свои инвестиции, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.