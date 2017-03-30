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Экономика

Аналитик: отцы-основатели единой Европы не думали о санкциях

00:3030.03.2017
350523
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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РИМ, 30 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Создатели Европейского союза не могли бы придумать организацию, которая занимается введением санкции против кого бы то ни было, считает профессор университета итальянского города Бари Антонджулио Де Робертис.

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© Fotolia/ Sergey Nivens
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Эксперт в среду выступил с докладом на конференции о будущем российско-итальянских отношений, которая прошла в римском университете "Сапьенца" при поддержке Российского центра науки и культуры.

"Главным пунктом отношений России и Запада должно стать признание России как равноправного партнера. Эта тема является константой в российской политике еще с 19 века. Стремление иметь паритет, обращаться на равных прослеживается еще со времен Екатерины II. Это очень важно и сейчас для нормализации отношений между Россией и Западом", — заявил Де Робертис РИА Новости.

По его мнению, Италии будет очень сложно отмежеваться от общеевропейского санкционного курса. Благодаря ее усилиям, тем не менее, может произойти изменение отношения евроинститутов по отношению к РФ, но все-таки в ближайшей, да и долгосрочной перспективе нельзя говорить о том, что политика Италии станет отличаться от европейской.

"Несмотря на санкции, вещей, связывающих Италию и Россию, не становится меньше, но что касается ряда мер, которые навязали европейские власти, Италия не может действовать в одностороннем порядке. Она может оказывать давление, в том числе на Еврокомиссию", — отметил профессор.

"Я как старый христианский демократ могу сказать, что отцы-основатели единой Европы Де Гаспери, Аденауэр и Шуман (лидеры Италии, ФРГ и Франции в 50-х годах – ред.), по-моему, никогда бы не придумали организацию, которая бы вводила санкции в отношении кого бы то ни было", — заявил Де Робертис.

Здание Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© Flickr/ Joe Dunckley
В Великобритании поддержали санкции Евросоюза против "Роснефти"
По словам профессора неаполитанского университета "Ориентале" Фабио Беттанина, после холодной войны России не повезло вступить в противостояние и с США, и с Европой.

"Они тоже переоценили свои возможности, запустив неэффективные процессы расширения НАТО и "Восточного партнерства", до цинизма не заботясь об их последствиях. И эти неудачи дали возможности России действовать "по дефолту", становясь главным действующим лицом в том, что касается Ближнего Востока и Крыма", — заявил эксперт в своем выступлении.

В свою очередь замдиректора РЦНК (Российского центра науки и культуры) Василий Коняев призвал уже сейчас задуматься о дальнейшей стратегии взаимодействия между Италией и России в таких ключевых сферах, как экономика и политика.

"Геополитическая ситуация в мире входит в новую фазу, позволяющую говорить о скором изменении позиции западного мира в отношении антироссийских рестрикций. Все складывается так, что говорить о возобновлении диалога можно и нужно", — полагает Коняев.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivanovseva2016
Благодаря этим санкциям евросовок развалится.
01:26
30.03.2017
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vfbmn
То-то ЕС выходит боком их экспромт в отношении России под давлением США. Думать надо было!
05:03
30.03.2017
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