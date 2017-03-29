Армения выразила заинтересованность в покупке вооружений у России

ЕРЕВАН, 29 мар — РИА Новости. Армения заинтересована в приобретении у России техники, способной сдержать военный потенциал Азербайджана, заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саргсян.

"Мы заинтересованы в частности, в такой технике, которая может сбалансировать наращиваемый Азербайджаном арсенал и предотвратить возможности использования целого ряда вооружений, стоящих на боевом дежурстве в Азербайджанской республике", — сказал Саргсян, отвечая на вопрос, в поставках каких российских вооружений заинтересована Армения.

При этом военный министр отметил, что Армения ведет непрерывный диалог не только с российскими союзниками, но и рядом других партнеров. "Мы закупали и закупаем самые разные вооружения, исходя из собственного плана развития вооруженных сил", — подчеркнул он.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В Вене 16 мая состоялась первая с начала обострения в апреле ситуации в Карабахе встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при участии глав МИД стран-сопредседателей Минской группы (США, РФ и Франции). В заявлении по итогам венской встречи говорилось о необходимости следовать перемирию, важности создания механизмов расследования нарушений перемирия, а также расширении аппарата личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Кроме того, говорилось о возможности возобновления переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время.