ВТБ может потерять до 20 млрд рублей от продажи активов на Украине

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. ВТБ при плановом сокращении бизнеса на Украине ничего не потеряет, в случае ускоренной продажи активов может потерять 10-20 миллиардов рублей, заявил журналистам первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"При позитивном сценарии мы даже немножко должны заработать, при негативном — у нас может быть несколько десятков миллиардов рублей потерь, если дальнейшее давление со стороны властей будет продолжаться", — сказал он.

По мнению Соловьева, в случае со Сбербанком реализовался негативный сценарий. "Может быть национализация, рейдерский захват. Для Сбербанка, я считаю, реализовался негативный сценарий. Пришлось продавать банк фактически за несколько дней. В случае негативного сценария для ВТБ убытки составят между 10 и 20 миллиардами рублей. Это не убьет наш бизнес", — отметил первый зампред ВТБ.

"Мы как базовый план развития событий хотели в спокойном режиме возвращать деньги вкладчикам, ликвидируя активы "ВТБ Украина". У нас значительный перехлест активов над средствами вкладчиков, поэтому, если бы ажиотажа не создавалось, мы бы спокойно ликвидировали активы и возвращали бы деньги вкладчикам", — заключил Соловьев.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.