ЕЦБ сместил главу офиса в Брюсселе из-за нарушений

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости/Прайм. Европейский центральный банк (ЕЦБ) снял с должности главу офиса в Брюсселе Стефана Роттера (Stephane Rottier) и отозвал назначения четверых сотрудников отдела кадров после жалоб персонала о незаконном получении ими рабочего места и повышении, а также обвинений в покровительстве, сообщает агентство Рейтер.

Представитель персонала обвинил Роттера в увеличении собственного оклада, кроме того, при его назначении другим кандидатам не предоставлялся шанс на получение должности. Согласно регламенту ЕЦБ, при повышении оклада, размер которого должен быть установлен банком, требовалось опубликовать вакансию.

В обязанности Роттера входило поддержание отношений регулятора с другими европейскими институтами, он повторно подал заявку на должность, но она была отклонена. Ранее он занимал должность консультанта главного экономиста Петера Прета (Peter Praet).

ЕЦБ информирует, что 21 марта на должность главы офиса в Брюсселе был назначен Борис Кисселевски. "Настоящее назначение является результатом новой кампании по набору персонала, оно последовало после решения совета директоров об увольнении и последующем назначении кандидата напрямую из кадрового резерва", — сообщает ЕЦБ.

Остальные четверо сотрудников отдела кадров, назначения которых были отозваны, будут продолжать работать по контракту еще девять месяцев, пока не начнется новый процесс отбора кандидатов. "Решение касательно четырех должностей отдела кадров отражает работу нашего внутреннего процесса рассмотрения жалоб", — сообщает представитель ЕЦБ.

Согласно результатам опроса сотрудников ЕЦБ, проведенного в 2015 году, 65% опрошенных назвали в качестве основного фактора продвижения на работе в банке "знакомство с правильными людьми", пишет Рейтер.