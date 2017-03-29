МВФ в ближайшие две недели не планирует обсуждать транш для Украины

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие две недели не планирует рассматривать вопрос о выделение Киеву очередного транша финансовой помощи, следует из предварительного графика работы, обнародованного на сайте фонда.

В плане работы Совета директоров МВФ до 7 апреля украинский вопрос пока отсутствует. При этом на сайте указывается, что календарь может быть изменен, и повестка дня каждого заседания окончательно формируется за день до собрания.

Ранее, 23 марта, Минфин Украины сообщил, что техническая миссия МВФ начала работу на Украине после того, как совет директоров отложил рассмотрения вопроса о предоставлении транша Украине. По данным Минфина, перенос сроков заседания совета директоров МВФ вызван, в том числе, "потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям" от блокады Донбасса.

Нацбанк Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, где ухудшил данные по росту экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса. При этом регулятор не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию и курс гривны. Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук в подельник сообщил, что МВФ одобрил обновленные макропрогнозы украинской экономики.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина рассчитывает получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.