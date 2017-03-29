Губернатор Архангельской области рассказал на форуме о главных проектах

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на пресс-брифинге Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Архангельске рассказал о крупнейших проектах региона в области разработки алмазов, строительства "Белкомура", портовой инфраструктуры.

В частности, по его словам, разработка месторождения алмазов в регионе дает мощный финансовый приток в бюджет региона.

"Только за 2016 год алмазодобытчики перечислили в бюджет региона более двух миллиардов рублей в виде налогов. Это очень существенный вклад", — сказал Орлов.

Губернатор отметил также, что регион развивает международное сотрудничество и совместно с китайским инвестором Poly Group участвует в проекте строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море-Коми-Урал).

"Весь проект совокупно оценивается в 350 миллиардов рублей", — сказал губернатор.

Проект реализуется совместно с исполнительными органами власти Мурманской области, республики Коми и Пермского края и предполагает строительство железнодорожной магистрали Архангельск — Сыктывкар — Соликамск.

Кроме того, китайская корпорация вкладывает средства в разработку нового глубоководного района "Северный" Архангельского морского порта. В состав нового грузового района входят четыре самостоятельных специализированных перегрузочных комплекса: угольный, контейнерный, универсальный и нефтеналивной с общим грузооборотом 28 миллионов тонн в год.



Реализацию проекта областные власти рассчитывают начать в 2023 году. В строительство первой очереди портового терминала будет вложено 40 миллиардов рублей.

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проходит 29-30 марта в Архангельске. В форуме принимают участие около 2,5 тысяч делегатов, в том числе представители федеральных, муниципальных и региональных властей, а также Исландии, Финляндии, Норвегии, КНР, Сингапура и других стран.

Добычу алмазов в Архангельской области ведут "Архангельскгеолдобыча" (дочернее предприятие ЛУКОЙЛа) и "Севералмаз" (дочернее предприятие АЛРОСА) на месторождениях имени Гриба и имени Ломоносова.

Другие новости региона читайте здесь