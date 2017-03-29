Подмосковье создаст центр сопровождения проектов ГЧП

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Московской области ведется работа по созданию центра сопровождения проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что позволит ускорить процесс подготовки соглашений по проектам ГЧП, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

"В настоящий момент в Московской области 64 проекта ГЧП в работе на сумму свыше 180 миллиардов рублей… Сейчас идет работа по созданию проектного офиса по сопровождению проектов государственно-частного партнерства, что позволит оптимизировать процесс механизма подготовки и согласования проектов и, как результат, сократить время подготовки соглашений", — сказал глава министерства инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил в ходе IV инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП (государственно-частного партнерства)" на площадке МИА "Россия сегодня".

"Мы считаем, что совершенно достижимым сроком для Московской области является показатель около девяти месяцев с момента, когда пришли с идеей, и до момента концессионного соглашения, плюс около трех-четырех месяцев на финансовое закрытие сделки", — добавил Буцаев.

Как отметили в ведомстве, с 2014 года количество обращений инвесторов по реализации проектов ГЧП выросло в 10 раз. В конце 2016 года было подано шесть частных инициатив на 19 объектов, в первом квартале 2017 года — подано пять частных инициатив в сфере ЖКХ и готовится к подаче еще две — в социальной сфере.

Как отметил Буцаев, первый этап одного из проектов — системы фото- и видеофиксации нарушений — начнет работать уже в апреле этого года. "Он также реализуется без бюджетных инвестиций. Проект будет работать на программу безопасности дорожного движения и снижение аварийности. На территории области будет установлено более тысячи камер", — добавил он.

Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, государственно-частное партнерство является важным инструментом экономии бюджетных средств, позволяя области за счет средств инвестора быстрее решать многие острые проблемы. По его словам, первый такой опыт в здравоохранении — это строительство двух современных онкорадиологических центров в Подольске и Балашихе, которые полностью закроют потребность региона в диагностике и лучевой терапии. В транспорте — это совместный со Сбербанком проект единой транспортной карты "Стрелка"