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Экономика

Сбербанк надеется на снятие санкций с украинской "дочки" после продажи

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Главное за 29 марта 2017 года (6)
12:5129.03.2017
(обновлено: 19:14 29.03.2017)
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Центральное отделение дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве, заблокированное представителями партии Национальный корпус. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Вовк
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк рассчитывает на снятие санкций со стороны Украины, ЕС и США с его украинской "дочки" сразу после смены ее собственника, сообщил журналистам источник в крупнейшем российском банке.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Источник оценил убытки от продажи украинской "дочки" Сбербанка
Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Мы очень надеемся, что если будут получены все необходимые разрешения и у банка сменится собственник, в его отношении будут сняты не только санкции, наложенные Украиной, но и санкции, наложенные Европейским союзом и Соединенными Штатами, которые сейчас применяются не только к Сбербанку России, но и к его дочерним компаниям", — сказал источник.

Источник выразил уверенность в том, что у банка не будет никаких сложностей для того, чтобы вернуться к нормальной работе и развиваться дальше после смены собственника. "Финансово он устойчив даже после введения санкций. В целом он полностью может сам себя обеспечить", — отметил собеседник журналистов.

Неплохая финансовая ситуация

Отделение дочернего предприятия Сбербанка на Украине. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Сбербанк надеется закрыть сделку по продаже украинской "дочки" до конца мая
По словам источника, сделка по продаже украинского банка подписывалась с помощью международных юристов, которые были уполномочены с обеих сторон — физической церемонии подписания не проводилось.

"Формально санкции ведены решением Петра Порошенко сроком на 1 год в отношении "дочек" российских банков с государственным участием. Но если НБУ и остальные регуляторы дадут разрешение на сделку, если она будет закрыта, то никаких оснований, по которым санкции должны сохраняться, не будет, поэтому мы предполагаем, что в этом случае санкции будут сняты. Для этого, возможно, понадобится какая-то процедура, но это вопрос, который требует дополнительной проработки", — считает источник.

"Мы неоднократно заявляли о том, что дочерний банк находится в достаточно неплохой финансовой ситуации", — отметил он. Сумма выданных украинским государственным и частным компаниям кредитов составляет 1,7 миллиарда долларов, порядка 600 миллионов долларов обязательств перед частными и корпоративными клиентами банка. Таким образом, в целом активы банка в три раза превышают его пассивы — у банка достаточно возможностей, чтобы выполнять все обязательства перед клиентами, указал источник.

"Стремящаяся в Европу Украина, как мне кажется, должна всячески приветствовать то, что граждане таких развитых стран как Великобритания, инвестируют средства и помогают развиваться украинскому рынку", — считает собеседник журналистов.

В среду газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов. По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование отделений офисов банка радикалами. По данным отчетности украинского банка по МСФО за 9 месяцев 2016 года, по состоянию на 30 сентября капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

© Ruptly
Монтажная пена и бетонные блоки – как в Киеве баррикадировали "дочку" Сбербанка
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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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pet.g3
Вот жеж сбербанкститутки! Свой бизнес вы уже слили...
14:17
29.03.2017
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Юрий Гагарин
А какая разница Сбербанку, что будет дальше, если продали дочку? Или не продали и смена владельца только на бумаге произошла?
13:44
29.03.2017
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vvv1151
Если "беспокоятся" и "надеются", значит сами и организовали этак аферу.
Иначе не беспокоились бы или надеялись бы на противоположное.
13:34
29.03.2017
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Дмитрий Широков
Не факт, что санкции снимут... До тех пор, пока эта дочка не перекочует в собственность местным олигархам, в первую очередь к шоколадному зайцу.
12:56
29.03.2017
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