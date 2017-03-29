Сбербанк надеется на снятие санкций с украинской "дочки" после продажи

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк рассчитывает на снятие санкций со стороны Украины, ЕС и США с его украинской "дочки" сразу после смены ее собственника, сообщил журналистам источник в крупнейшем российском банке.
"Мы очень надеемся, что если будут получены все необходимые разрешения и у банка сменится собственник, в его отношении будут сняты не только санкции, наложенные Украиной, но и санкции, наложенные Европейским союзом и Соединенными Штатами, которые сейчас применяются не только к Сбербанку России, но и к его дочерним компаниям", — сказал источник.
Источник выразил уверенность в том, что у банка не будет никаких сложностей для того, чтобы вернуться к нормальной работе и развиваться дальше после смены собственника. "Финансово он устойчив даже после введения санкций. В целом он полностью может сам себя обеспечить", — отметил собеседник журналистов.
Неплохая финансовая ситуация
"Формально санкции ведены решением Петра Порошенко сроком на 1 год в отношении "дочек" российских банков с государственным участием. Но если НБУ и остальные регуляторы дадут разрешение на сделку, если она будет закрыта, то никаких оснований, по которым санкции должны сохраняться, не будет, поэтому мы предполагаем, что в этом случае санкции будут сняты. Для этого, возможно, понадобится какая-то процедура, но это вопрос, который требует дополнительной проработки", — считает источник.
"Мы неоднократно заявляли о том, что дочерний банк находится в достаточно неплохой финансовой ситуации", — отметил он. Сумма выданных украинским государственным и частным компаниям кредитов составляет 1,7 миллиарда долларов, порядка 600 миллионов долларов обязательств перед частными и корпоративными клиентами банка. Таким образом, в целом активы банка в три раза превышают его пассивы — у банка достаточно возможностей, чтобы выполнять все обязательства перед клиентами, указал источник.
"Стремящаяся в Европу Украина, как мне кажется, должна всячески приветствовать то, что граждане таких развитых стран как Великобритания, инвестируют средства и помогают развиваться украинскому рынку", — считает собеседник журналистов.
В среду газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов. По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование отделений офисов банка радикалами. По данным отчетности украинского банка по МСФО за 9 месяцев 2016 года, по состоянию на 30 сентября капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.
Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.