Источник оценил убытки от продажи украинской "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже украинской "дочки" экономически не выгодна Сбербанку, но оправдана при сложившихся обстоятельствах: убыток от нее не будет существенным в масштабах деятельности группы, сообщил журналистам источник в крупнейшем российском банке.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии.

"Когда сделку заключаешь в таких стесненных условиях, то, конечно, получаешь убытки – у нас они ожидаются в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Вместе с тем надо отметить, что группа Сбербанк — это одна из ведущих финансовых групп в мире, мы устойчиво занимаем в рейтингах высокие позиции. В этой связи, как бы ни был серьезен ущерб по РСБУ, в масштабах деятельности группы он не будет существенным, поэтому эффект на нашей отчетности по международным стандартам не будет материальным", — сказал собеседник журналистов.

По словам источника, Сбербанк обсуждал возможность сделки со многими ведущими финансовыми группами в мире, с которыми была возможность общаться. "Но какого-либо аппетита с их стороны, желания инвестировать хоть какие-то деньги мы не почувствовали", — пояснил он.

"Дальнейшее подвешивание ситуации, даже на несколько месяцев, мы посчитали чрезвычайно рискованным. У нас там 2 тысячи сотрудников, и мы уже слышали в их адрес угрозы физической расправы, поэтому было принято решение, что в текущей ситуации сделка — это в первую очередь вопрос времени, а не экономической выгоды", — признал источник.

В среду газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов. По сведениям издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование ее офисов радикалами. По данным отчетности украинского банк по МСФО за 9 месяцев 2016 года, по состоянию на 30 сентября 2016 года капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.