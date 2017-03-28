Россия хочет открыть в ОАЭ торговый технодом

АБУ-ДАБИ, 28 мар — РИА Новости. Россия собирается открыть в ОАЭ технологический торговый дом, где будут представлены российские высокотехнологичные компании со своими уникальными разработками, сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин, возглавляющий российскую делегацию на первом Глобальном индустриальном саммите, который открылся в столице ОАЭ.

"В настоящий момент совместно с Российским экспортным центром мы предпринимаем инициативу по созданию в ОАЭ технологического торгового дома совместно с Российским технологическим обществом. В настоящее время ведутся переговоры по конкретным особенностям и аспектам организации такого торгового дома, думаю, что в ближайшем будущем примем соответствующее решение", — рассказал Никитин.

Он отметил, что эмиратская сторона заинтересована в реализации этой идеи. По словам замминистра, располагаться торговый дом будет в ОАЭ, однако проекты представленных в нем российских компаний могут воплощаться и в других регионах мира.

"Мы рассматриваем создание такого торгового дома как развитие инициативы использования ОАЭ в качестве точки входа на Ближний Восток для наших компаний", — добавил Никитин.

Глобальный индустриальный саммит будет проходить в Абу-Даби до 30 марта при участии 1,2 тысячи компаний со всего мира.