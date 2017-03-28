Россия и Иран планируют расширить сотрудничество в Каспийском море

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия и Иран намерены расширять сотрудничество в Каспийском море, следует из совместного заявления глав двух государств по итогам переговоров.

"Стороны выступили за дальнейшее расширение всестороннего сотрудничества на Каспийском море, в том числе в сфере создания гарантий для мира, стабильности и безопасности в регионе, безопасности мореплавания, транзита и мультимодальных перевозок, устойчивого развития защиты окружающей среды, охраны и управления водными биоресурсами, противодействия загрязнению нефтью, а также в сфере торговли, туризма и морских научных исследований", — говорится в тексте заявления.