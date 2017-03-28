Россия и Иран продолжат взаимодействие на Форуме стран-экспортеров газа

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия и Иран продолжат взаимодействие в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), нацеленное на баланс интересов производителей и потребителей, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

"Стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие в рамках Форума стран-экспортеров газа, нацеленное на формирование справедливого баланса интересов производителей и потребителей газа, а также более широкое применение этого экономически эффективного и экологически чистого ископаемого вида топлива в глобальном энергобалансе, в том числе в целях снижения выбросов парниковых газов", — говорится в документе.