Путин обсудил с Роухани создание ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров во вторник создание зоны свободной торговли между ИРИ и странами-членами ЕАЭС.

"Мы обсудили формирование зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС, что тоже может способствовать расширению торговли этих стран и Ирана, а также создать новые условия в региональной торговле", — заявил Роухани.

Он также отметил, что экономические отношения России и Ирана перешли на новый уровень, от обычных к тем, в рамках которых реализуются крупные и долгосрочные проекты.