Сбербанк на Украине отменил лимиты по картам для юрлиц и предпринимателей

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сбербанк на Украине отменил со вторника ранее установленные ранее установленные ограничения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сообщается на сайте банка.

"Уважаемые клиенты! Информируем Вас о том, что с 28 марта 2017 года отменяются все ранее установленные суточные лимиты на совершение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов", — говорится в сообщении.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков, в том числе украинского Сбербанка и его "дочки" VS Bank. Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Кроме того, Сбербанк столкнулся с блокированием своих отделений радикалами в ряде городов Украины.

Украинская "дочка" Сбербанка сообщала о введении с 16 марта ограничений на выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также о введении временных суточных лимитов для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.