Сбербанк на Украине отменил лимиты по картам для юрлиц и предпринимателей

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сбербанк на Украине отменил со вторника ранее установленные ранее установленные ограничения для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сообщается на сайте банка.
Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Украинская "дочка" Сбербанка сообщала о введении с 16 марта ограничений на выдачу наличных средств физическим лицам в кассах банка в связи с блокированием работы отделений, а также о введении временных суточных лимитов для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.