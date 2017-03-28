В Великобритании поддержали санкции Евросоюза против "Роснефти"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Представитель МИД Великобритании, комментируя решение Европейского суда, который признал законными санкции ЕС против "Роснефти", заявил РИА Новости, что Лондон полностью поддерживает санкции Евросоюза, что, по его словам, четко демонстрирует намерение Европы обеспечить выполнение минских соглашений российской стороной.

Европейский суд правосудия в Люксембурге во вторник признал законными санкции ЕС против крупнейшей российской нефтяной компании. Решение стало ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования ограничительных мер в Великобритании.

"Великобритания полностью поддерживает санкции ЕС в ответ на незаконные действия России на Украине. Это четко демонстрирует намерение Европы обеспечить исполнение минских соглашений Россией, включая прекращение поддержки сепаратистов со стороны России", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее решение суда ЕС.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.