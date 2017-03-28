Эксперт оценил, за сколько могли продать "дочку" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка могла быть не вполне рыночной, а ее цена вряд ли превышает половину капитала проданного банка, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Станислав Волков.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Очевидно, что цена сделки не превышает половины капитала украинской "дочки" Сбербанка, но при столь быстро организуемых сделках обычно также предусматриваются рассрочки в выплатах и дополнительные условия этих выплат. То есть даже если сейчас заявлена одна сумма сделки, не факт, что в итоге из-за каких-то прописанных в договоре условий (например, ухудшение качества активов) она не окажется существенно ниже", — полагает Волков.

"Возможно, сделка была не вполне рыночной. Ключевая цель данной сделки, на мой взгляд, – снять со Сбербанка повышенные репутационные риски", — добавил он.

Эти риски порождаются тем, что из-за санкций материнский банк не заинтересован в поддержке украинской "дочки", но если такая поддержка потребуется и не будет оказана, это нанесет удар по репутации Сбербанка.

В этой связи в качестве покупателя была нужна частная структура, которая потенциально может добиться смягчения санкций против купленного банка, считает Волков.