Эксперт оценил, за сколько могли продать "дочку" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка могла быть не вполне рыночной, а ее цена вряд ли превышает половину капитала проданного банка, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Станислав Волков.
"Очевидно, что цена сделки не превышает половины капитала украинской "дочки" Сбербанка, но при столь быстро организуемых сделках обычно также предусматриваются рассрочки в выплатах и дополнительные условия этих выплат. То есть даже если сейчас заявлена одна сумма сделки, не факт, что в итоге из-за каких-то прописанных в договоре условий (например, ухудшение качества активов) она не окажется существенно ниже", — полагает Волков.
Эти риски порождаются тем, что из-за санкций материнский банк не заинтересован в поддержке украинской "дочки", но если такая поддержка потребуется и не будет оказана, это нанесет удар по репутации Сбербанка.
В этой связи в качестве покупателя была нужна частная структура, которая потенциально может добиться смягчения санкций против купленного банка, считает Волков.