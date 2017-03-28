ВТБ ведет переговоры о продаже банка на Украине с несколькими покупателями

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Российский ВТБ не торопится продать одноименный украинский банк, ведёт переговоры с несколькими покупателями; в основном это украинские инвесторы, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не торопимся, сейчас нельзя бросаться что-то делать, потому что можно понести дополнительные убытки, надо спокойно работать. Если будет хорошая продажа,… мы ведём переговоры с несколькими покупателями. Посмотрим, нам нужны такие условия, чтобы минимизировать убытки", — сказал он.

"Это в основном украинские (инвесторы — ред.)", — отметил Костин.

Власти Украины с 23 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Норвик банк позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.