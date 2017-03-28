Глава ВТБ оценил возможные последствия продажи "дочки" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Любая сделка на Украине будет иметь дисконт, заявил глава ВТБ Андрей Костин, комментируя сделку по продаже Сбербанком своего актива на Украине.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Норвик банк позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Любая продажа на Украине будет иметь дисконт. В каком объёме? Зависит от структуры сделки", — сказал Костин журналистам.

Власти Украины с 16 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.