Глава РСПП прокомментировал продажу "дочки" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал разумной сделку по продаже Сбербанком своей украинской "дочки".
"Если новый состав акционеров не будет воспринят регулятором и Радой в качестве некой подставной схемы, и они не будут опять замуровывать сотрудников, учитывая, что там формально-юридически — это Латвия, гражданин Великобритании и т.д., то, в принципе, это разумная сделка", — сказал Шохин РИА Новости в кулуарах съезда Ассоциации российских банков.
"Для Сбербанка, который еще год назад рассматривал возможности выхода, но надеялся на лучшее, — это все-таки выход, и сделка дает возможность с достоинством, в том числе финансовым, уйти с украинского рынка. Для местного регулятора и радикалов — это способ отстать, что называется", — продолжил он.
Вместе с тем, по мнению Шохина, о выгоде сейчас трудно говорить. "Выгодно выходить надо было три года назад", — заключил он.