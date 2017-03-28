Глава РСПП прокомментировал продажу "дочки" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал разумной сделку по продаже Сбербанком своей украинской "дочки".

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Норвик банк позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Если новый состав акционеров не будет воспринят регулятором и Радой в качестве некой подставной схемы, и они не будут опять замуровывать сотрудников, учитывая, что там формально-юридически — это Латвия, гражданин Великобритании и т.д., то, в принципе, это разумная сделка", — сказал Шохин РИА Новости в кулуарах съезда Ассоциации российских банков.

По его словам, самое главное, чтобы сделку восприняли на Украине как способ урегулирования ситуации. "Потому что, на мой взгляд, даже эти радикалы поняли, что они вред наносят своим гражданам — вкладчикам банков, и это для всех может быть выходом из положения", — отметил он.

"Для Сбербанка, который еще год назад рассматривал возможности выхода, но надеялся на лучшее, — это все-таки выход, и сделка дает возможность с достоинством, в том числе финансовым, уйти с украинского рынка. Для местного регулятора и радикалов — это способ отстать, что называется", — продолжил он.

Вместе с тем, по мнению Шохина, о выгоде сейчас трудно говорить. "Выгодно выходить надо было три года назад", — заключил он.