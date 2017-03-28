Гуцериев покупает 55% украинской "дочки" Сбербанка, сообщил источник

МИНСК, 28 мар — РИА Новости. Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева, через белорусскую компанию приобретает 55% украинской "дочки" Сбербанка, латвийский Norvik Banka — 45%, сообщил Sputnik Беларусь источник, знакомый с условиями сделки.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев.

Сумму сделки источник не назвал, отметив лишь, что до введения Киевом санкций в отношении "дочек" российских госбанков инвесторы оценивали украинский Сбербанк в 600-700 миллионов долларов. Источник не исключил, что после введения санкций и ввиду срочности совершения сделки ее итоговая цена может оказаться намного ниже этих сумм.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.