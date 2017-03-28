В S&P прокомментировали продажу "дочки" Сбербанка на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Сбербанк, продавая 100% акций украинской "дочки", хотел минимизировать влияние от недавнего ухудшения условий работы на Украине, заявила РИА Новости директор направления "Финансовые институты" S&P Global Ratings Наталья Яловская.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. "Норвик банк" позже сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Очевидно, что руководство Сбербанка приняло решение о продаже дочерней структуры на Украине с тем, чтобы минимизировать влияние недавнего ухудшения условий работы, которое отмечали практически все российские банки, присутствующие на Украине", — сказала Яловская.

Однако, по словам эксперта, существенного влияния на сам Сбербанк эта сделка не окажет. "Все активы, связанные с Украиной, включая кредитный портфель дочерней структуры, предоставленное ей финансирование, а также инвестиции в суверенные долговые бумаги Украины и украинские корпоративные ценные бумаги, составляли всего около 0,1% от общих консолидированных активов Сбербанка на 31 декабря 2016 года", — добавила она.

Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.