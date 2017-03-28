МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. ВТБ допускает возможность рейдерского захвата дочернего банка на Украине, но не боится такого развития ситуации, заявил глава госбанка Андрей Костин.

"Бояться особо нечего. Мы серьёзно там сократили объём операций, потери там будут несущественны. Рейдерский захват, значит, рейдерский захват. Мы не боимся, но такую возможность допускаем", — сказал Костин журналистам.

Власти Украина с 16 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения "дочек" российских госбанков, в отношении которых введены санкции.

Санкции были введены на фоне масштабных акций украинских радикалов против российских банков. В частности, в пятницу из-за них была приостановлена работа пяти отделений Сбербанка в разных городах Украины, в том числе в Киеве.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

ВТБ не торопится продать "дочерний" "ВТБ Украина", ведёт переговоры с несколькими покупателями, сообщил ранее Костин. Он отметил, что ВТБ хочет провести "реально хорошую сделку" по своей "дочке" на Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.