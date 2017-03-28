Нацбанк Украины поддерживает продажу "дочек" российских госбанков

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Национальный банк Украины заявил, что поддерживает цивилизованный уход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.
Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик банку" и белорусской частной компании.
"Национальный банк поддерживает цивилизованный выход из украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.