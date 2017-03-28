Эксперт назвал продажу "дочек" Сбербанка политическим решением

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Решение Нацбанка Украины о согласовании сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка будет скорее политическим, нежели экономическим, считает экономист киевского международного центра перспективных исследований Александр Желудь.

Сбербанк в понедельник объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому "Норвик Банку" и белорусской частной компании. Нацбанк Украины во вторник сообщил, что пока не получал уведомлений о покупке "дочки" Сбербанка, однако отметил, что решение о согласовании сделки будет приниматься в рамках "единых для всех существующих нормативных требований и законодательства".

"К сожалению, решение (о согласовании сделки — ред.) будет не экономическим, а политическим, поскольку надо понимать, что у нас особо нет инвесторов, которые бы были заинтересованы купить этот банк, поэтому это очень похоже скорее на номинальных владельцев, номинальную покупку. Если там будет человек с российским паспортом, не будет сложности сделать его человеком в любым другим паспортом", — сказал Желудь РИА Новости.

По его мнению, пока Сбербанк фактически принадлежит государству, "обанкротить его "дочку" для РФ было бы очень сложно". "Если сейчас банк продать какому-то номинальному владельцу и этот владелец банк закроет, ситуация может быть другой, поэтому с точки зрения экономической, я не уверен, что Нацбанк должен разрешать такую покупку", — считает эксперт.