Эксперт считает продажу "дочки" Сбербанка на Украине правильным шагом

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Решение Сбербанка о продаже 100% акций своей украинской "дочки" положительно как для собственника, так и для банковской системы Украины, считает доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.
"Те события, которые происходили вокруг Сбербанка, давление так называемых активистов, политическое давление со стороны властей, вынудили банк реализовать свою украинскую "дочку" и фактически уйти с украинского рынка. Поэтому это однозначно нормальное решение (продать "дочку" — ред.) с точки зрения собственника, с точки зрения правительства Российской Федерации", — сказал Плотников РИА Новости во вторник.
По его мнению, то, что банк не уходит с рынка Украины, а переходит к другому собственнику, является также положительным сигналом для украинского банковского рынка.
Украина с 23 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Российские госбанки ищут пути выхода с рынка Украины.