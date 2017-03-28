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Экономика

Латвийский Norvik banka сократит присутствие на российском банковском рынке

Сюжет:
Ситуация с "дочками" российских банков на Украине (80)
01:3628.03.2017
(обновлено: 19:40 28.03.2017)
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Вид города Рига в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Латвийский Norvik banka, принадлежащий бизнесмену Григорию Гусельникову, намерен сократить своё присутствие на российском банковском рынке, говорится в сообщении кредитной организации.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. 28 марта 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что продаёт 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Норвик банку и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Мажоритарным акционером консорциума, который приобретёт украинскую дочку Сбербанка, стал Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил позднее Norvik banka.

"Вместе с основной сделкой AS Norvik banks запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке. Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка", — сообщил банк.

Акция украинских радикалов у здания Сбербанка в Киеве
© РИА Новости. Алексей Вовк
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Разнообразие инвесторов позволит сформировать сбалансированный и учитывающий интересы всех привлеченных сторон консорциум, что позволит эффективно развивать банк на европейских рынках, отмечается в сообщении кредитной организации.

По данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 февраля 2017 года кировский Норвик банк, который принадлежит Norvik banks, занимал 183-е место по размеру активов в РФ.

Norvik banka в октябре 2014 года стал владельцем 97,75% акций кировского регионального банка ОАО "Вятка-банк". Конечный бенефициар кировского кредитного учреждения не изменился: им остался бизнесмен Григорий Гусельников, который ранее владел Вятка-банком через кипрский оффшор.

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Экономика
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